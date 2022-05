Fitnessstudios müssen Beiträge zurückzahlen: Meinungen in Pforzheim gehen auseinander

Angebote der Studios: Im ersten Lockdown hatten Sportstudios rund drei Monate geschlossen, im zweiten Lockdown waren es sieben Monate. Nach Angaben der befragten Pforzheimer Fitnessstudios kamen sie ihren Mitgliedern für die Zeit der Schließung mit verschiedenen Angeboten entgegen: darunter Gutschriften auf die Trainingszeit, Gutscheine für Freunde oder Personal-Trainings. Sie boten ihren Mitgliedern auch die Möglichkeit, bereits bezahlte Beiträge an Personen systemrelevanter Berufe wie Krankenhauspersonal zu spenden.

Urteil des BGH: Am 4. Mai entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Musterfall aus Niedersachsen, dass ein Studio einem Kunden die per Lastschrift eingezogenen Beiträge zurückerstatten muss. „Der Zweck eines Fitnessstudiovertrags liegt in der regelmäßigen sportlichen Betätigung“, urteilten die Zivilrichter in Karlsruhe. Bei einer mehrwöchigen Schließung sei es unmöglich gewesen, diese Leistung zu erbringen. Statt einer Rückzahlung hatte das Studio nur eine Gutschrift über Trainingszeit angeboten – das hatte der Kunde abgelehnt.