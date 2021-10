Zehntausende Artikel zum Kauf

Flohmarkt der Volksmission Pforzheim soll neues Gemeindehaus mitfinanzieren

Die Volksmission Pforzheim hatte am Samstag zu einem großen Flohmarkt mit mehreren zehntausend Artikeln auf ihr Gelände in der Bleichstraße eingeladen. Der Erlös soll in den Bau eines Gemeindehauses auf diesem Gelände fließen.