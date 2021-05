Stuttgart sagt, wie es weiter geht

Pforzheims Gastwirte müssen sich noch gedulden

Noch sind die Infektionszahlen in Pforzheim und dem Enzkreis im Vergleich zu Nachbarregionen hoch. Aber Gastronomen und Hoteliers stehen in den Startlöchern. Das Land will ihnen erlauben, geimpfte, negativ getestete und genesene Gäste zu bewirten, wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt.