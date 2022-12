Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten am Tiergarten in Pforzheim gesprengt. Ob sie überhaupt Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Um 4 Uhr am Morgen gab es einen lauten Knall am Tiergarten in Pforzheim-Haidach. Unbekannte Täter haben dort in einer Volksbankfiliale einen Geldautomaten gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei blieb das Gerät jedoch wohl insoweit unbeschädigt, als dass die Täter vermutlich keine Beute machen konnten. Der Innenraum der Bankfiliale wurden durch die Sprengung verwüstet, auch Glasscheiben gingen zu Bruch. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch unklar, so die Polizei am Morgen. Die Ermittlungen laufen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.