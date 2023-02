Ende einer Ära

Herrscherin über 40.000 Kostümteile in Pforzheim geht in den Ruhestand

Seit 1992 ist Ulrike Wenk Gewandmeisterin am Pforzheimer Theater. Nun endet eine Ära, nach 31 Jahren geht Wenk in den Vor-Ruhestand. In ihrer Zeit hat sie so manch Kurioses erlebt.