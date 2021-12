Impfen in Goldis Stadl: Stadt Pforzheim findet schnelle Zwischenlösung

Ab sofort und ohne Termin: Die Stadt Pforzheim hat ein Übergangs-Impfangebot auf dem Marktplatz in Goldis Stadl auf die Beine gestellt. Damit soll die überlaufene Impfambulanz in der Bahnhofstraße auch diese Woche entlastet werden.

Die Stadt Pforzheim hat eine Zwischenlösung für das Impfangebot in Goldis Stadl gefunden. Nachdem die eingeplante Gemeinschaftspraxis nach Darstellung der Stadt „sehr kurzfristig“ entschieden hatte, wegen geringer Nachfrage und einer angespannten Personalsituation den Stadl zwischen den Jahren nicht zu betreiben, hat man nun eine andere Praxis gewinnen können.

Ich bin unserem Katastrophenschutz und dem Team der städtischen Impfkoordinierungsstelle sehr dankbar, dass es gelungen ist, für den Zeitraum bis Donnerstag einen Ersatz zu organisieren. Dirk Büscher, Erster Bürgermeister

Schon seit diesem Dienstag um 11 Uhr impft laut einer Mitteilung aus dem Rathaus die Praxis Dr. Hassepaß im Stadl auf dem Marktplatz. Das Angebot gilt bis Donnerstag jeweils ohne Termin und soll damit die Impfambulanz in der Bahnhofstraße entlasten, wo mangels Alternativen auch am Dienstagmorgen wieder eine lange Schlange zu sehen war.

Erster Bürgermeister Dirk Büscher (CDU): „Ich bin unserem Katastrophenschutz und dem Team der städtischen Impfkoordinierungsstelle sehr dankbar, dass es gelungen ist, für den Zeitraum bis Donnerstag einen Ersatz zu organisieren.“ Die Praxis Hassepaß verlegte demnach eine in der Praxis in der Westlichen geplante Aktion ins Stadl. Die städtische Berufsfeuerwehr unterstützt mit einem Rettungssanitäter.

Impfaktionen Dienstag, 28. Dezember, ab 12.30 Uhr: Gemeindehaus der evangelischen Pfarrgemeinde Eutingen. „Open House“ mit 95 Impfungen, ohne Termin Donnerstag, 30. Dezember, 10 bis 16.30 Uhr: Gemeindehaus der Philippus-Gemeinde Büchenbronn. „Open House“ mit 240 Impfungen, ohne Termin Samstag, 15. Januar, 10 bis 17 Uhr: Bergdorfhalle Büchenbronn, 120 Impfungen, Anmeldung über die Ortsverwaltung unter (0 72 31) 39 11 53 oder per Mail an ov-buechenbronn@pforzheim.de.

Das Ende der Aktion am Dienstag liegt – auch in Abhängigkeit von der Nachfrage – bei circa 15 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag soll zu den dort bisher üblichen Öffnungszeiten von 9 bis 16 Uhr gelten, Pause ist von 12 bis 12.30 Uhr.

Ab 3. Januar impft dann wie berichtet wieder regulär die hausärztliche Gemeinschaftspraxis Peter Engeser und Joshua Glassman im Stadl. Termine dafür sind unter dem neuen Link www.familydoc-pforzheim.de buchbar.

Altes Zollamt erweitert ab 3. Januar das Angebot

Zusätzlich wird am 3. Januar der Impfstützpunkt Altes Zollamt in der Durlacher Straße an den Start gehen. Damit wird das bisherige Angebot weiter ergänzt. In Abhängigkeit von den ebenfalls parallel laufenden Außeneinsätzen der Impfteams können sich auch dort dann künftig bis zu 240 Menschen täglich impfen lassen.

Weiterhin ohne Termin ist die Impfung in der Impfambulanz in der Bahnhofstraße 28 möglich, die während der Ferien von Montag bis Samstag von 9 bis 15 Uhr verkürzt geöffnet ist. Sonn- und feiertags sowie an Silvester bleibt die Ambulanz geschlossen.



Stadt vermittelt Flächen an impfbereite Ärzte

„Wir können es nur immerzu wiederholen: Lassen Sie sich bitte impfen, vor allem dann, wenn Sie es bislang noch nicht getan haben oder eine Auffrischimpfung ansteht. Das ist der einzige Weg, auf dem wir gemeinsam aus der Pandemie kommen und uns auch gegenüber der neuen Omikron-Variante wappnen können“, betont der Erste Bürgermeister nochmals.

Die Stadt Pforzheim vermittelt auf Anfrage geeignete exponierte Flächen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen an impfbereite Ärzte. Interessierte Ärzte, Ärztinnen oder Praxen können sich per Mail an kiz@pforzheim.de an die städtische Koordinierungsstelle wenden, am besten bereits mit Infos zu Art und Umfang des geplanten Impfengagements, wie es in der Mitteilung aus dem Rathaus heißt. Unterstützendes Personal kann die Stadt zwar nicht stellen, versucht jedoch einschlägige Kontakte herzustellen.