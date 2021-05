JVA-Insassen warten noch

Pforzheim: Impfquote ist auf Intensivstationen und im Rettungsdienst am höchsten

Intensivpersonal und Rettungsdienstler in Pforzheim sind praktisch durchgeimpft. Auch in größeren Unterkünften werden Angebote gemacht – die Insassen in der JVA Heimsheim müssen aber warten.