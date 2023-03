An der Weiherbergschule in Pforzheim haben Eltern und Schüler gemeinsam das Fastenbrechen begangen. Die späte Mahlzeit soll den Kindern eine religiöse Tradition nahebringen und den Zusammenhalt stärken.

Als die Sonne hinter dem Horizont versunken ist und der wolkenlose Abendhimmel ein dunkles Blau angenommen hat, werden in der Mensa der Pforzheimer Weiherbergschule große Töpfe voller Suppe verteilt. An langen Tafeln haben unzählige Erwachsene, Kinder und Jugendliche Platz genommen, um gemeinsam das Fastenbrechen zu begehen.

Es ist ein allabendliches Ritual im Fastenmonat Ramadan, in dem viele Muslime erst nach dem Sonnenuntergang essen und trinken. Ein Ritual, das man an der Weiherbergschule am vergangenen Freitagabend in einer großen Gruppe begangen hat. Die Idee dazu hatte die Lehrerin Oya Ibrahim, die mit der gemeinsamen Mahlzeit den Zusammenhalt und die Schulgemeinschaft stärken will.

Weiherbergschule Pforzheim: Großes Interesse am islamischen Religionsunterricht

Seit diesem Schuljahr gibt Ibrahim an der Weiherbergschule islamischen Religionsunterricht in der zweiten bis neunten Klasse. Nächstes Schuljahr sollen auch die erste und die fünfte Klasse dazukommen, die bisher aus organisatorischen Gründen noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Das Interesse sei groß, sagt die Lehrerin. Sie erzählt, dass rund 70 der insgesamt rund 600 Schüler momentan den islamischen Religionsunterricht besuchen, der an der Weiherbergschule neben dem katholischen und evangelischen Religionsunterricht sowie dem Ethik-Unterricht zur Auswahl angeboten wird.

Ibrahim ist es wichtig, die Inhalte didaktisch aufzubereiten, kindgerecht zu vermitteln, ein umfassendes Bild zu vermitteln und auch kontroverse Aspekte nicht auszuklammern. Es gehe um Werte, Moral und um ein gutes Miteinander, sagt sie. Ihr Eindruck ist, dass die Schüler vom islamischen Religionsunterricht profitieren würden, der komplett auf Deutsch gehalten wird und auch nicht-muslimischen Schülern offensteht.

Ibrahim legt großen Wert darauf, die Verständigung unter den Religionen zu fördern. Deshalb kooperiert sie immer wieder mit anderen Religions- und Ethiklehrern.

Schüler singen und tanzen nach Sonnenuntergang

Zusammen haben sie etwa geplant, mit den Viertklässlern eine Synagoge, eine Moschee und eine christliche Kirche zu besuchen, damit die Schüler unterschiedliche Gotteshäuser kennenlernen. Zudem bringt Ibrahim ihnen bei, wie wichtig es ist, sich für andere einzusetzen.

Das Engagement unser Schüler ist fantastisch. Oya Ibrahim, Religionslehrerin

Für das Fastenbrechen hat sie viele Schüler zur Mitarbeit motivieren können, etwa beim Aufbauen der Tische und dem Verteilen des Geschirrs. Nachdem am Freitagabend alle Gäste eingetroffen sind, präsentieren die Schüler ein kurzes Unterhaltungsprogramm: Sie singen Lieder, zeigen einen Tanz und tragen ein selbstgeschriebenes Gedicht vor.

„Das Engagement unser Schüler ist fantastisch“, sagt Ibrahim, die sich auch über die Unterstützung ihrer Lehrerkollegen, der Eltern und der Mensa-Damen freut. Letztere haben ehrenamtlich eine leckere Suppe gekocht, die beim Fastenbrechen zuerst serviert wird. Danach wird das Buffet eröffnet. Es besteht aus Leckereien, die die Eltern der Schüler mitgebracht haben.

Es gibt türkische, bosnische und arabische Speisen, unter anderem Börek, gefüllte Weinblätter und süßen Kuchen. Jeder kann sich aussuchen, was er oder sie gerne essen möchte. Ibrahim ist hochzufrieden mit dem Verlauf der Premiere, der weitere Veranstaltungen dieser Art folgen sollen. Unter anderem könnte sich die Lehrerin gut vorstellen, im Sommer ein interreligiöses Fest auf dem Schulhof auszurichten.