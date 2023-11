Pforzheim: Klingel verkauft Damenmodemarke Mona an Bader

Der Verkauf der einzelnen Klingel-Marken geht weiter voran. Die Marke Mona geht an Bader – und bleibt damit in Pforzheim.

Nächster Verkauf einer Klingel-Marke: Die Damenmodemarke Mona findet sich künftig im Portfolio des Pforzheimer Unternehmens Bader. Das wurde am Donnerstag bekannt.

Die insolvente K-Mail Order GmbH & Co. KG, Hauptgesellschaft der Klingel-Gruppe mit Sitz in Pforzheim, veräußert die Marke mit Wirkung zum 15. Januar 2024. Die Verantwortlichen haben den entsprechenden Vertrag laut einer Mitteilung bereits unterzeichnet.

Bader sieht in dem Kauf eine gezielte Weiterentwicklung

Der Verkauf umfasst die Marke sowie die damit verbundenen Kundenadressen und Warenbestände. Bader sieht in dem Kauf der Marke für Damenbekleidung, Schuhe und Accessoires eine gezielte Weiterentwicklung.

Colin Bader sagt: „Die Übernahme der Marke Mona bedeutet zusätzliches Wachstum in unserer Zielgruppe, die hohen Service und Qualität schätzt und mit dem modernsten Bader-Versandzentrum ein hervorragendes Preis-Leistungs-Versprechen erfährt.“

Klingel-Geschäftsführer und Pluta-Sanierungsexperte Marcus Katholing freut sich der Mitteilung zufolge über den Verkauf an den lokalen Marktbegleiter: „Die Verhandlungen mit Bader verliefen sehr professionell. Die Marke Mona bleibt damit in Pforzheim. Die erfolgreichen Veräußerungen der verschiedenen Marken zeigen, dass die Unternehmensgruppe attraktive Marken im Portfolio vereint. Wir werden den Verkauf einzelner Marken in den kommenden Wochen fortsetzen.“