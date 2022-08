Tiefenbronner Straße

Motorradfahrer kollidiert in Pforzheim mit einem Auto und verletzt sich schwer

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend in Pforzheim in der Tiefenbronner Straße mit einem Auto kollidiert. Der Zweiradfahrer verletzte sich dabei schwer, aber laut Polizei nicht lebensgefährlich.