Offenbar übermüdet: Autofahrerin verursacht mehrere Unfälle in Pforzheim

Offenbar wegen Übermüdung hat eine 37-jährige Autofahrerin am Mittwochabend auf der Feldbergstraße in Pforzheim mehrere Unfälle verurusacht.

Die 37-jährige Unfallverursacherin war gegen 20 Uhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Feldbergstraße ortsauswärts unterwegs, als sie am Ende der Straße gegen ein am Straßenrand stehendes Verkehrszeichen prallte, so das Polizeipräsidium Pforzheim. Im Anschluss fuhr sie mit hoher Geschwindigkeit auf dem verlängerten Feldweg der Feldbergstraße weiter, querte ungebremst das Gewann „Am Otterbusch“ und fuhr mit ihrem Auto durch den Gartenzaun eines Gartengrundstücks.

Danach fuhr sie durch den Garten, entwurzelte einen Baum, durchbrach die gegenüberliegende Hecke, entwurzelte einen weiteren Baum, bis ein dritter Baum die Fahrt stoppte. Nachdem die Frau ihre Fahrt fortsetzen wollte, konnte sie durch Zeugen aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei an einer Weiterfahrt gehindert werden.

Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.