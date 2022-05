Pforzheim: 27-Jährige im Besitz und unter Einfluss von Drogen unterwegs

Wegen Drogenbesitz und Fahren unter Drogeneinfluss am Dienstag in Pforzheim erwartet eine 27-jährige Autofahrerin eine Anzeige. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt.

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen ist eine 27-jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen in Pforzheim unterwegs gewesen. Ein Drogenvortest schlug bei der Verkehrskontrolle in der Habermehlstraße gegen 6.10 Uhr positiv auf Cannabis an, wie die Polizei mitteilte.

Außerdem fanden die Beamten im Fahrzeug der 27-Jährigen eine geringe Menge Cannabis im Fahrzeug vor. Die 27-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.