Über 200 verschiedene Weine beim Pforzheimer Oechslefest

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Pandemie wird das Oechslefest in diesem Jahr wieder stattfinden. „Wir stehen vor einem Neustart und freuen uns schon darauf“, betont Oliver Reitz, Direktor von Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP).

17 Tage lang erwarten die Macher und Sponsoren wieder eine „super Stimmung und natürlich Schlemmen nach Lust und Laune mitten im Herzen der Goldstadt“, wenn das 35. Oechslefest ab 19. August steigen wird.

„Wir werden wieder einen sehr guten Mix haben aus guten Weinen, Spezialitäten aus dem Ländle, guter Musik und natürlich auch freundlichen und kompetenten Gastronomen als Gastgebern“, kündigt Reitz an. Auch dieses Jahr sollen wieder liebevoll dekorierte Lauben zum gemütlichen Beisammensein einladen.

Rund 180 Gerichte beim Pforzheimer Oechslefest

Gastronomen aus Pforzheim und dem Enzkreis werden eine Auswahl von rund 180 Gerichten sowie über 200 verschiedene Weine anbieten, darunter auch die speziell für das Oechslefest angebauten Weine „Oechsle Gold“, „Oechsle Rubin“ und „Oechsle Rosé“.

Eine „kleine Veränderung“ werde es bei den Wirten geben, so Reitz. Und auch das Personal muss mitunter erst noch gefunden werden. Die Gastronomen arbeiteten aber bereits mit Hochdruck daran. Ansonsten könne alles wie früher über die Bühne gehen – inklusive eines Rahmenprogramms, das für Stimmung auf dem Platz sorgen soll, verspricht Reitz.

Vorerst bestätigt der WSP allerdings nur vier Themenabende, darunter den Dirndl-Abend, der längst Kultstatus erreicht hat, sowie das Wunderkerzenfinale, das in diesem Jahr Van Baker und Band musikalisch betreuen werden. Die Laubenstadt verwandelt sich dann durch 5.000 Wunderkerzen zu „Sierra Madre“ in ein funkelndes Lichtermeer.

Die anderen Bands will der WSP erst in den nächsten zwei Wochen bekanntgeben, erklärt Annette de Gaetano vom Projekt- und Eventmanagement des WSP.

20 Bands spielen an 17 Tagen auf dem Marktplatz in Pforzheim

„Natürlich haben wir Bands für 17 Tage gebucht“, sagt sie, insgesamt 20 Stück. „Man darf also gespannt sein, was wir da an Überraschungen haben.“

Zudem soll in den nächsten Tagen auch noch das neue Oechsle-Glas vorgestellt und die Werbemaschinerie angeworfen werden. In 10.000 Eierschachteln beispielsweise soll es Einleger geben. „Man kann also auch im Supermarkt im Eierkarton auf das Oechslefest stoßen“, so de Gaetano.

„Die Vorfreude ist natürlich groß auf das Fest“, bestätigt Gastwirt Frank Daudert. „Zwei Jahre Aussetzen heißt für so ein Fest, dass es gefühlt viel länge gedauert hat.“ Derzeit seien aber alle Gastronomen schon am Renovieren der eingelagerten Lauben. „Der Aufwand ist ein bisschen größer in diesem Jahr“, so Daudert, allerdings würden sie auch einen Aufbautag länger zur Verfügung haben.

Hauptsponsor Jeremias wiederum will eigene Winzer-Nudeln zum Oechslefest produzieren. Das teilt Geschäftsführer Guido Jeremias mit. „Wir wollten die schon vor zwei Jahren präsentieren.“ Auch das ist jedoch der Pandemie zum Opfer gefallen und wird bei diesem Oechslefest nachgeholt.