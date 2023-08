Zu Gast bei Ottern und Luchsen

Pforzheimer Handballtrainer kommt im Wildpark rasch zur Ruhe ab

Als Trainer der TSG Pforzheim gibt Florian Taafel nicht 100, sondern meist sogar 120 Prozent. Um abzuschalten und den Kopf zu lüften, geht er am liebsten eine Runde mit seinem Hund durch den Wildpark. Was diesen Ort für ihn so besonders macht, verrät er hier.