Kampf um Zweitliga-Aufstieg

SG Pforzheim/Eutingen bleibt nach Niederlage gegen Potsdam Hoffnungsschimmer – Lob von Bob Hanning

Was für eine Kulisse: 1.600 Zuschauer haben am Samstagabend ihren Weg in die Bertha-Benz-Halle gefunden und der SG Pforzheim/Eutingen einen grandiosen Rahmen für ihr Aufstiegsspiel zur Zweiten Handball-Bundesliga gegen den VfL Potsdam geboten.