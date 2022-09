Fest für Klein und Groß

Spielmobilkongress ist in Pforzheim zu Gast und lädt zu Aktionen ein

Von Mittwoch, 28. September, bis Sonntag, 2. Oktober, findet der 50. Internationale Spielmobilkongress in Pforzheim statt. Abschluss und Höhepunkt des Kongresses bildet am Sonntag, 2. Oktober von 11 bis 16 Uhr das „Internationale Spielfest“ in der Innenstadt.