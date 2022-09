Am Sonntag 9. Oktober öffnet der Pforzheimer Einzelhandel seine Türen zum zehnten Pforzheimer Goldstadtfieber. Zwischen Schlössle-Galerie und Marktplatz wird es verschiedene Programmpunkte geben.

Nur wenige Tage nach dem offiziellen Herbstbeginn lädt der städtische Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) gemeinsam mit dem innerstädtischen Einzelhandel zum zehnten Pforzheimer Goldstadtfieber am Sonntag, 9. Oktober ein.

Von 13 bis 18 Uhr wird der Einzelhandel die Türen öffnen und mit mit verschiedenen Aktionen den Bummel durch die Fußgängerzone zu einem besonderen Einkaufserlebnis werden lassen, kündigt WSP-Chef Oliver Reitz in einer Mitteilung der Stadt an. Zwischen Schlössle-Galerie und Marktplatz wird es verschiedene Programmpunkte geben.

Kinder ab zehn Jahren können in Schmuckwelt Pforzheim Workshop besuchen

Nicht nur die „goldene Flotte“ der Schmuckwelten Pforzheim soll für Fotobegeisterte ein einzigartiges Motiv bieten. Auch der klassische „Goldliner-Bus“ und der „Gold-Porsche“ stehen vor dem Industriehaus am Leopoldplatz.

Gold ist auch die Farbe, die in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße 5 im Mittelpunkt steht. Bei der Fotoaktion „Zeigen Sie Ihr goldenes Gesicht“ im Concept-Store von Carmen Gottwald setzt Fotograf Sebastian Seibel die Besucherinnen und Besucher in Szene.

Schräg gegenüber wird um 14 und um 16 Uhr das Modehaus Jung bei einer Modenschau Tipps für die kühlere Jahreszeit geben. Am Marktplatz präsentieren mehrere Autohäuser ausgewählte Fahrzeuge.

Kinder ab zehn Jahren können in den Schmuckwelten Pforzheim bei einem Workshops ihr eigenes Schmuckstück in Form eines Makramee-Armbandes herstellen. Die Antikmeile in der Bahnhofstraße lädt zum Trödeln und Stöbern ein.

Besucher können öffentliche Verkehrsmittel in Pforzheim benutzen

Auf der Bühne am Leopoldplatz, die von der Sparkasse Pforzheim Calw präsentiert wird, sorgt die Musikinitiative Pforzheim und Enzkreis (MIPF) mit Auftritten verschiedener Bands für musikalische Unterhaltung.

„Nach zwei schwierigen Pandemie-Jahren möchten wir damit der Musikszene aus dem Raum Pforzheim hier vor Ort eine Möglichkeit des Auftritts geben und hoffen, dass wir damit auch den Gästen aus nah und fern eine Freude bereiten“, so Reitz. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) wird Reitz um 13 Uhr auf der Bühne am Leopoldplatz das Pforzheimer Goldstadtfieber eröffnen.

Besucherinnen und Besucher können mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die Parkhäuser der Innenstadt bieten zudem Pauschalen für das Goldstadtfieber an. In der Schlössle-Galerie kann im Parkhaus an diesem Tag zwischen 12 und 18 Uhr kostenlos geparkt werden.

Alle Informationen zum Goldstadtfieber unter www.ws-pforzheim.de/goldstadtfieber.