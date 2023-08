Einweihung bis Weihnachten 2024

Vier neue Säle: Rex-Filmpalast in Pforzheim soll zu Event-Location umgebaut werden

Die Familie Geiger will den Rex-Filmpalast in der Pforzheimer Bahnhofstraße ausbauen. In vier neuen Sälen soll Filmkunst zu sehen sein. Die Pläne reichen noch weiter.