Eine Frau hat am Dienstagabend eine Autofahrerin in einer Waschanlage in Pforzheim geschlagen und verletzt. Diese hatte sich zuvor vorgedrängelt.

Eine unbekannte Frau hat am Dienstag eine Autofahrerin im Autowaschpark in der Straße Am Hauptgüterbahnhof in Pforzheim geschlagen und leicht verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das spätere Opfer gegen 18.20 Uhr mit ihrem Auto auf der linken von zwei Spuren an wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren und hatte sich weiter vorne wieder eingereiht.

Die unbekannte Frau, die auf der rechten Fahrspur wartete, ärgerte sich darüber so sehr, dass sie die Autofahrerin beleidigte und schließlich ihr Fahrzeug verließ.

Frau schlägt in Pforzheim mit Handtasche auf Autofahrerin ein

Sie öffnete die Beifahrertür des Autos der Geschädigten, schnappte sich eine auf dem Sitz liegende Handtasche und schlug mit dieser laut Mitteilung auf die Frau ein. Dabei beleidigte sie die Frau wiederholt. Anschließend begab sich die Unbekannte wieder zu ihrem Fahrzeug.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

circa 45 Jahre alt

circa 1,65 Meter groß

blonde lange gewellte Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden sind

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Revier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Ob der Saharastaub der vergangenen Woche ursächlich für den regen Betrieb an der Autowaschanlage war, konnte ein Sprecher der Pforzheimer Polizei nicht ausschließen. In Karlsruhe hatte es deswegen ebenfalls am Dienstag einen ähnlichen Vorfall in einer Waschanlage gegeben.