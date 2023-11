Warum für viele Unternehmen um Pforzheim die Uhr schon tickt

Eine Unternehmensnachfolge will gut geplant sein. Kammern und Banken wollen Firmeninhaber und mögliche Nachfolger zusammenbringen.

Selten war die Chance, ein Unternehmen als Nachfolger übernehmen zu können, so groß wie derzeit, sagen Branchenverbände. Der demografische Wandel mache sich auch bei den hiesigen Unternehmen bemerkbar. Viele Betriebsinhaber im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald und der Handwerkskammer (HWK) Karlsruhe haben das 60. Lebensjahr erreicht oder überschritten, erklären die beiden Kammern. Zeit zum Handeln.

Viele Betriebsinhaber aus der sogenannten Baby-Boomer-Generation werden in naher Zukunft Nachfolger für ihre Unternehmen suchen. Wie kommen Unternehmer und Nachfolgekandidaten zusammen?

Die HWK Karlsruhe, die IHK Nordschwarzwald, die Sparkasse Pforzheim Calw und die Volksbank pur springen da als Hilfe ein. Gemeinsam organisieren sie am 14. November ab 17.15 Uhr die Informationsveranstaltung „Unternehmensnachfolge vorbereiten und erfolgreich umsetzen“.

Seit 20 Jahren findet dieser Austausch im Haus der Violksbank statt. Inzwischen haben sich Volksbank und Sparkasse darauf verständigt, den Gründertag und die Nachfolge-Veranstaltung im jährlichen Wechsel anzubieten. Bee Banken sind jeweils dabei, erklärt Jens Schwittay von der Volksbank pur zur schon traditionellen Kooperation.

In der Region um Pforzheim läuft für viele Unternehmen die Zeit

Bei einem Pressegespräch erläuterten Schwittay, Stefan Hammes, Moderator für Unternehmensnachfolge bei der IHK und Jörg Fuchs von der HWK Karlsruhe, warum das Thema Unternehmensnachfolge aktuell so brisant ist.

Im Bereich der IHK Nordschwarzwald gibt es rund 12.000 Mitgliedsbetriebe, deren Inhaber 60 Jahre oder älter sind. Sie sollten sich spätestens jetzt mit dem Thema beschäftigen, betont Stefan Hammes. Seit 2003 ist er für die IHK in diesem Bereich tätig: „Eine Betriebsübergabe ist ein Prozess. Und der braucht Zeit. Fünf Jahre sollte man mindestens für die Nachfolgesuche und die Übergabe einplanen“, weiß Hammes.

Wo bekommen wir 15.000 Nachfolger her? Stefan Hammes

Experte bei der IHK Nordschwarzwald

Im Bereich der HWK kommen noch einmal rund 3.000 Unternehmen dazu, bei denen in den nächsten Jahren ein Generationenwechsel stattfinden wird, ergänzte Jörg Fuchs von der HWK Karlsruhe. „Wo bekommen wir 15.000 Nachfolger her?“, fragt Hammes. Die Lücke zwischen denjenigen, die Nachfolger suchen und denjenigen, die gründen oder übernehmen wollen, klaffe auseinander.

Den vier Veranstaltern ist es daher wichtig, Gründungswillige für die Unternehmensnachfolge zu sensibilisieren. Mit jedem Betrieb, der aus Mangel an einer Nachfolgeregelung schließen muss, gehen Investitionen und Arbeitsplätze verloren. „Das ist nicht nachhaltig“, konstatiert Fuchs.

„Nicht jede gründungswillige Person ist geeignet, ein Unternehmen zu übernehmen“, weiß Fuchs. Eine gehörige Portion Unternehmergeist gehöre für den Erfolg dazu, und die Person muss zum Unternehmen passen. Manchmal scheue eine an einer Unternehmensübernahme interessierte Person, das finanzielle Engagement.

Aber wenn die für das jeweilige Unternehmen richtige Person einen Betrieb übernimmt und der Kaufpreis angemessen ist, „dann klappt auch die Finanzierung“, spricht Schwittay potenziellen Gründern Mut zu. Zumal es eine gute Förderlandschaft für Firmengründer gebe.

Die beiden Kammern beraten Gründungs- und Übernahmewillige, sowie Betriebe kostenlos, persönlich und digital. Um Betriebsinhaber und Übernahmeinteressierte zusammenzubringen, sind die Kammern und Hausbanken Partner bei der bundesweiten Unternehmensbörse „nexxt Change“. Seit April dieses Jahres ist die IHK zudem Partner der Online-Plattform Unternehmenswerkstatt Deutschland.

Und wie sieht das Angebot aus?

Was wird am 14. November denn geboten? Die Veranstaltung richtet sich an Betriebsinhaber und Übernahmeinteressierte aus Handwerks- wie aus Dienstleistungsbetrieben. Vorgestellt werden Erfolgsfaktoren im Nachfolgeprozess.

Als Gastredner werden zwei „Nachfolge-Juristen“, Marc Pfirmann und Simon Bahlinger, zu rechtlichen Details familieninterner Übertragung und externer Verkaufsprozesse informieren. Außerdem gibt es ein paar gelungene Nachfolgebeispiele aus dem Alltag vorgestellt. So, die Hoffnung, sollen Unternehmer frühzeitig für das Thema sensibilisiert werden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil können individuelle Fragen bei einem Imbiss mit den Experten besprochen werden. Weitere Details und die Anmeldung erfolgt über die Handwerkskammer.