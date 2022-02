Wohnungsbrand in Pforzheimer Mehrfamilienhaus – sechs Schwerverletzte

Am Mittwochabend ist in einem Mehrfamilienhaus in der Pforzheimer Nordstadt ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden sechs Menschen verletzt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, brach der Brand in einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Gutenbergstraße in Pforzheim aus. Wohl wegen Kleidung, die auf der Abluft eines Kühlschranks lag, sei es zu Überhitzung und schließlich zum Ausbruch des Feuers gekommen, so die Polizei.

Die Bewohner der Wohnung konnten sich noch aus dem Gebäude retten, allerdings wurden sechs Mitglieder der Familie durch Rauchgase schwer verletzt. Zwei Kinder der Familie blieben unverletzt.

Die Familie wurde in mehrere Krankenhäuser verbracht, so die Polizei. An der Wohnung entstand ein Schaden von rund. 50.000 Euro. Der Rest des Gebäudes ist weiterhin bewohnbar.