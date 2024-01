Rettungskräfte sind am Pforzheimer Hauptbahnhof im Einsatz. Laut Polizei wurde ein Körperverletzungsdelikt gemeldet. Zwei Personen wurden festgenommen.

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften und Polizei ist am Pforzheimer Hauptbahnhof im Einsatz. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, sei am Dienstag um 17.13 Uhr ein Körperverletzungsdelikt gemeldet worden.

Zwei Personen festgenommen

Worum es dabei genau geht, konnte die Sprecherin nicht sagen, man sei noch am Eruieren. Vermutlich sei Reizgas, sogenanntes Pfefferspray, versprüht worden. Zu weiteren Informationen verwies die Sprecherin auf einen späteren Zeitpunkt.

Aktuell sind Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Pforzheimer Hauptbahnhof.

Um 18 Uhr erklärte die Sprecherin, die Polizei habe inzwischen zwei Personen festgenommen.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand 18 Uhr)