Pforzheimer Fußballstar Vincenzo Grifo hat Ja gesagt

Nachdem Fußballer Vincenzo Grifo (26) aus Pforzheim im Mai 2018 bereits seine langjährige Freundin Vanessa Petralito geheiratet hat, standen sie am Samstag nun in der katholischen Pforzheimer "Herz Jesu Kirche" gemeinsam vor dem Altar.

Von unserem Mitarbeiter Björn Fix

Der italienisch-deutsche Fußballspieler, der seit Anfang Januar 2019 als Leihspieler der TSG 1899 Hoffenheim beim SC Freiburg in der 1. Bundesliga unter Vertrag steht, wurde in Pforzheim geboren und spielte beim damaligen VfR Pforzheim bis zur D-Jugend. Unter den prominenten Hochzeitsgästen am Samstag waren der Präsident des SC Freiburg, Fritz Keller, sowie die Freiburger Profikicker Amir Abashi, Florian Niederlechner und Christian Günter. Grifo ist Stammspieler beim SC Freiburg und stand auch schon einmal für die italienische A-Nationalmannschaft auf dem grünen Platz.