Auszeichnung für Katajun Amirpur

Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Pforzheim boykottiert Reuchlin-Preisverleihung

Bei der Verleihung des Reuchlinpreises an die Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur am Samstag wird eine prominente Persönlichkeit in Pforzheim fehlen. Rami Suliman, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Pforzheim, boykottiert die Feier.