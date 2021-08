Nach Stunden der Fahrt über den Asphalt freut es die Menschen, an der Raststätte Pforzheim Nord wieder Gras unter den Füßen zu haben. Am Rande der Autobahn treffen für ein kurzes Päuschen die unterschiedlichsten Menschen aufeinander.

Pause in der Reisesaison

Es ist ganz schön was los hier an der Raststätte Pforzheim Nord. Die Urlaubszeit hat in Baden-Württemberg und Bayern gerade erst begonnen, die Autobahnen sind voll. Und jetzt, gegen 13 Uhr, meldet sich auch bei den Reisenden der Hunger.

Entsprechendes Gedrängel herrscht auf dem Parkplatz – dicht an dicht stehen die Autos in der Sonne, die Motoren sind noch heiß. Dazwischen stehen oder sitzen Menschen, manche haben einen Schattenplatz gefunden. Bleiben wird hier niemand, aber die Zeit soll erholend sein.

Etwas abseits liegt der Spielplatz der Raststätte Pforzheim. Man schreitet unter einem beschrifteten Bogen hindurch, der eine Gartenwirtschaft ankündigt. Die sorgsam an eine Wand angelehnten, zusammengeklappten Stühle lassen erahnen, dass es hier zumindest in der Vergangenheit tatsächlich eine Art Biergarten gegeben hat.