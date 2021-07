Sachschaden von 2000 Euro an Pforzheimer Schule angerichtet

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, sollen Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch eine Scheibe an der Weiherbergschule beschädigt haben. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

In der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 7:15 Uhr am darauffolgenden Morgen, lag das Augenmerk der Täter auf einem Glaspavillon der Weiherbergschule in der Bergstraße. Nach derzeitigem Stand schlugen die Unbekannten so lange gegen die Scheibe, bis diese letztlich splitterte und ersetzt werden musste.

Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231/1863311 zu melden.