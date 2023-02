Wilferdinger Senke

Reparatur an Betonschutzwand auf A8: Ab Dienstagabend soll es weitergehen

An der Betonschutzwand in der Mittellinie der A8 zwischen Karlsbad und Pforzheim-West tut sich was: Der zweite Teil der Reparaturen soll am Dienstagabend beginnen, wenn das Wetter mitspielt.