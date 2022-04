Wir-Gedanke betont

Theater Pforzheim startet mit Pucchini-Oper in die Spielzeit 2022/2023

Das Theater Pforzheim steht vor einer Zeitenwende: Ab September beginnt Markus Hertel als neuer Intendant. Mit diesem fängt Andreas Frane als Schauspieldirektor am Dreispartenhaus an. Die neue Leitung stellte am Donnerstag den neuen Spielplan vor.