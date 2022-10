Trickbetrüger greifen in Pforzheim erneut zu: Seniorin wird um eine fünfstellige Summe gebracht

Erneut ist eine Seniorin aus Pforzheim am vergangenen Dienstag einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen. Wie die Polizei informierte, erbeutete der Dieb einen fünfstelligen Betrag.

Die Frau bekam gegen 9.30 Uhr einen Anruf. Am Apparat meldete sich ihr vermeintlicher Sohn mit weinerlicher Stimme. Eine angebliche Polizeibeamte übernahm daraufhin das Gespräch. Sie forderte eine Kaution, da der Sohn des Opfers für einen tödlichen Verkehrsunfall verantwortlich sei.

Die Seniorin übergab schließlich um 12 Uhr in Pforzheim-Mäuerach im Bereich des südlichen Teils des Gartenwegs Bargeld und Schmuck an eine Unbekannte. Sie entfernte sich daraufhin zu Fuß in Richtung Krähenstraße. Laut Aussage des Opfers hatte sie sich als eine Frau Braun ausgegeben. Sie sei etwa 50 Jahre alt und knapp 1,65 Meter groß. Sie hatte dunkle, schulterlange Haare und trug eine Hornbrille. Zudem habe sie eine helle, leichte Jacke und eine schwarze Stofftasche getragen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Zeugen gesucht

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 in Verbindung zu setzen. Zudem warnt die Polizei ein weiteres Mal vor betrügerischen Telefonanrufen und gibt Tipps. Weitere Hinweise sind unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ einsehbar.