Weihnachtliches Programm im TurmQuartier erleben

Das neue TurmQuartier in Pforzheim lädt Bewohner und Besucher der Goldstadt vom 6. bis 20. Dezember mit einem umfangreichen Programm dazu ein, vorbeizukommen und die vieseitigen Angebote und Möglichkeiten des Neubaus kennenzulernen.

Die Weihnachtszeit startet mit vielen tollen Angeboten in der neuen Mitte in Pforzheim: Passend zum Nikolaustag präsentiert sich das TurmQuartier allen Bewohnern und Besuchern der Goldstadt vom 6. bis 20. Dezember mit einem umfangreichen Programm mit Highlights für die ganze Familie.

Das moderne und vielseitige TurmQuartier, das im Juni neu eröffnet wurde, bietet unter anderem etliche attraktive Shopping-Möglichkeiten rund um Mode, Schmuck, Uhren oder Lifestyle, ein abwechslungsreiches Angebot im Bereich Gastronomie, faszinierende Ausstellungserlebnisse für große und kleine Besucher, vielfältige Dienstleistungsangebote der Sparkasse sowie stilvolle, top-moderne Räumlichkeiten, die sich sowohl für geschäftliche als auch private Events mieten lassen.

Externer Inhalt von Youtube

Weihnachtliches Programm vom 6. bis 20. Dezember

Wer in der Pforzheimer Innenstadt die Adventszeit genießen und etwas entdecken und erleben möchte, sollte dem neuen TurmQuartier unbedingt einen Besuch abstatten. Neben Lichterschmuck, Weihnachtsbäumen und einer Krippe findet hier vom 6. bis 20. Dezember ein umfangreiches weihnachtliches Programm statt, das für die ganze Familie etwas zu bieten hat.

So erwartet die Besucher des TurmQuartiers vom 6. bis zum 20. Dezember eine Waffelbäckerei, die kostenlos leckere „Waffeln to go“ anbietet. Dabei geht es neben dem guten Geschmack auch um Vielfalt, denn die Teigsorten und Toppings wechseln täglich.

Kleine und große Fans von Modelleisenbahnen kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten: Im Atrium fährt eine solche Bahn zwischen den Anzeigebildschirmen und Infotafeln ihre Runden und kann von den Besuchern gestartet und gestoppt werden.

Glasbläserei, Nikolaus und Schmuckwelten

Ein besonderes Highlight im weihnachtlichen Programm des TurmQuartiers ist die Glasbläserei aus dem Schloss Salem am Bodensee, die vom 6. bis zum 10. Dezember einen Einblick in ihr kunstvolles Handwerk bietet. Wer immer schon einmal sehen wollte, wie kostbare Gegenstände aus Glas entstehen, ist hier an der richtigen Adresse. Und wer noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, kann hier auch hochwertige Glasprodukte der Bläserei erwerben.

Dass das weihnachtliche Programm im TurmQuartier am 6. Dezember startet, ist kein Zufall. Denn auch der Nikolaus wird an diesem, seinem Tag vor Ort sein. In seinem Sack hat er für die Besucher kleine Überraschungen mitgebracht.

Auch die beliebten Schmuckwelten, Europas größtes Schmuck- und Uhren-Haus, bietet wieder Einblick in seine einzigartige Auswahl an Schmuck, Uhren und Accessoires und viele Erlebnisbereiche für die ganze Familie. Die Mineralienwelt in den Schmuckwelten ist derzeit geschlossen. Die Ausstellung wurde in das Turmquartier der Sparkasse Pforzheim Calw integriert und kann dort besichtigt werden.

Reichlich Raum für verschiedenste Veranstaltungen

Die weihnachtlichen Angebote bieten die ideale Gelegenheit, um das TurmQuartier mit seinen Räumen und Möglichkeiten in angenehmer Atmosphäre in Augenschein zu nehmen. Denn neben den Geschäften und Ausstellungen punktet das neue, zentral gelegene Bauwerk durch seine Auswahl an Räumen für private Feiern wie Hochzeiten und Geburtstage oder für Konferenzen und geschäftliche Events oder Meetings für eine Menge von fünf bis 320 Personen.

Zu der Auswahl gehören, das Forum, die Skylounge, der Panoramasaal, sechs verschiedene Konferenzräume sowie das Studio und das Restaurant am Turm. Hinzu kommt die preisgekrönte Erlebnisausstellung „Gold.Geld.Gesellschaft.“, die sich ebenfalls für Veranstaltungen mieten lässt.

Die Öffnungszeiten des TurmQuartiers sind von Montag bis Freitag von 8.30 bis 19 Uhr sowie am samstags von 10 bis 19 Uhr.