Wahllose Sachbeschädigungen

Unbekannte beschädigen Türen und Kabel auf dem Friedhof in Huchenfeld

Zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte auf dem Friedhof in Pforzheim-Huchenfeld zwei Türen und mehrere Kabel beschädigt. Dabei richteten sie einen Sachschaden in Höhe von 600 Euro an. Die Polizei sucht nach Hinweisen.