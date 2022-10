Unbekannte brechen in Lkw in Pforzheim ein: Elektrogeräte im Wert von 3.000 Euro gestohlen

Die Polizei ermittelt wegen eines Lkw-Einbruchs am vergangenen Wochenende in Pforzheim Nord. Ein Unbekannter hatte das Fenster eines Lastkraftwagens zerstört. Von der Fahrerkabine aus öffnete er die Laderampe und stahl zwei Elektrogeräte.

Am letzten Wochenende

Zwei Elektrogeräte wurden zwischen dem Freitagnachmittag und Sonntagmittag aus einem Lkw in der Pforzheimer Nordstadt gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Geräte einen Wert von knapp 3.000 Euro.

Der Lkw war in der Kleiststraße Ecke Nettelbeckstraße abgestellt. Der Täter schlug die Scheibe der Fahrertür mit einem unbekannten Gegenstand auf. Über die Fahrerkabine öffnete er im Anschluss die Laderampe und gelangte so an das Diebesgut. Die Laderampe schloss er daraufhin wieder.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.