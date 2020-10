Urlaube in Herbst und Winter: „Wenn der Gesundheitsminister sagt: ,Reisen Sie nicht ins Ausland‘, sind die Leute unsicher“

Momentan gibt es für Griechenland, Malta, Zypern, Italien und Portugal (mit Ausnahme Lissabon) keine Reisewarnung. In die Touristengebiete der Türkei gibt es auch keine Reisewarnung mehr, man braucht aber vor dem Rückflug nach Deutschland einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Dadurch, dass die Herbstferien erst Ende Oktober sind, fallen einige Ziele weg: Italien und Portugal kommen für Badeurlaube dann eher nicht mehr in Frage. Zypern, Griechenland und Malta gehen noch, dort hat es um diese Zeit noch eine Durchschnittstemperatur von rund 22bis 23 Grad. Fernreiseziele sind derzeit nicht möglich, das kommt vielleicht in den nächsten Wochen. Aber selbst wenn die deutsche Regierung keine Reisewarnung ausspricht, kann es sein, dass beliebte Reiseländer ihre Grenzen noch nicht für Touristen geöffnet haben. Das sind zwei Faktoren, von denen wir abhängig sind.