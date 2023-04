Ballett im Theater Pforzheim

Zuschauer können sich der Wucht von Markowitz’ „Kinder der Nacht“ kaum entziehen

Paul und seine ältere Schwester Elisabeth sind sich in inzestuöser Liebe zugewandt, bis der Jugendfreund Pauls in ihr Leben drängt. Es beginnt ein Kampf. Der Wucht von Markowitz’ „Kinder der Nacht“ kann sich der Zuschauer am Theater Pforzheim kaum entziehen.