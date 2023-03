Nordische Ski-WM

Baiersbronner Kombinierer Faißt erhält nach bitterem Team-Aus doch noch eine WM-Chance

Formstark wie selten und doch nur Zuschauer: Am Mittwoch erlebte Manuel Faißt seine nächste WM-Enttäuschung. An diesem Samstag darf der Baiersbronner nun aber wieder zeigen, was er drauf hat.