Nach vorzeitigem EM-Aus

DFB-Team vor Neuanfang mit Flick: Wo bitte geht’s zurück in die Weltspitze?

Nach dem EM-Aus und Löws Abschied steht Nachfolger Hansi Flick in den Startlöchern. Doch wie will der einstige Löw-Assistent die deutsche Nationalmannschaft zurück in die Weltspitze führen?