Kerber tritt nach Babypause wieder in Deutschland an

Angelique Kerber und Laura Siegemund starten am Mittwoch in das Stuttgarter Tennisturnier. Im Fokus steht das Deutschland-Comeback von Kerber.

Ein gutes Jahr nach der Geburt ihrer Tochter tritt die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber in Stuttgart erstmals wieder bei einem Tennisturnier in Deutschland an. Am Mittwoch bekommt es die 36-Jährige in der ersten Runde mit der britischen früheren US-Open-Siegerin Emma Raducanu zu tun. Die Kielerin, die zu Beginn des Jahres ihr Comeback auf der Tennis-Tour gab, geht nach einem Erkältungsinfekt in das Duell und war in der Vorbereitung angeschlagen eingeschränkt. Gegen die 21 Jahre alte Raducanu wird die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin zum ersten Mal spielen.

Weitere deutsche Teilnehmerin stammt aus Baden-Württemberg

Als weitere deutsche Teilnehmerin bestreitet Laura Siegemund ihre Auftaktpartie. Die Schwäbin tritt gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk an. Die deutschen Damen nehmen als Außenseiterinnen in Stuttgart teil. Titelverteidigerin ist die Weltranglistenerste Iga Swiatek. Die Polin holte in den vergangenen beiden Jahren den Stuttgart-Titel. In der ersten Runde hat sie ein Freilos.