Heimspiele: Der Tennis-Zweitligist empfängt in der Wolfsbergallee am Freitag, 19. Juli, zum ersten Heimspiel den 1. FC Nürnberg. Weitere Duelle auf heimischer Anlage gibt es mit dem TC Ismaning (Sonntag, 21. Juli), mit dem Team Ladival TC Bad Vilbel am Sonntag, 4. August, und zum Saisonausklang am Sonntag, 11. August, mit dem TC Ludwigshafen.

Auswärtstermine: Die Wolfsberger starten am Sonntag, 14. Juli (11 Uhr), beim Wiesbadener THC in die neue Saison. Weitere Fahrten stehen am Freitag, 26. Juli, zum TC Blau-Weiß Würzburg, am Freitag, 2. August, zu Eintracht Frankfurt und am Freitag, 9. August, zum TV Reutlingen an. Insgesamt sind also acht Spiele zu bestreiten. Alle Freitagspartien in der Zweiten Bundesliga beginnen wie gewohnt um 13 Uhr. Sonntags fliegen bereits ab 11 Uhr die ersten Bälle übers Netz. ⇥sey