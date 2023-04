KSC sichert sich deutlichen Sieg bei Benefizspiel in Bruchsal

Einen deutlichen Sieg feierte der KSC am Dienstagabend beim Duell mit einer türkischen Auswahlmannschaft. Doch der Sport war nur zweitrangig, das Schicksal der Erdbebenopfer stand im Mittelpunkt.

Für Erdbebenopfer in der Türkei

Mit vielen Toren auf das Schicksal der Waisenkinder im Erdbebengebiet aufmerksam machen, so lässt sich das Geschehen am Dienstagabend in Bruchsal zusammenfassen. Mit 6:0 (2:0) gewann Fußball-Zweitligist Karlsruher SC das Benefizspiel gegen eine türkische Auswahl.

Vor 2.634 Zuschauern erzielten Mikkel Kaufmann (22. Spielminute), Kyoung-Rok Choi per Foulelfmeter (41.), Stefano Marino (48.), Marvin Wanitzek (50.) und Budu Zivzivadze (67., 87.) die Tore für den Zweitligisten.

Dem von Fatih Ceylan gecoachten Kontrahenten war dagegen ein Ehrentreffer nicht vergönnt. Im ersten Durchgang verhinderte unter anderem Aluminium diesen.

Türkische Auswahl sendet Zeichen an Erdbebenopfer

Dafür staunte der ein oder andere Zuschauer über die Rückennummern der Akteure. Organisator Serkan Dursun erklärte die Tatsache, dass die Spieler teilweise mit der gleichen Zahl auf den Trikots spielten: „In der Türkei haben die Autokennzeichen jeder Region verschiedene Nummern. Wir wollen damit ein Zeichen an die vom Erdbeben betroffenen Gebiete senden, dass wir gedanklich bei ihnen sind.“

KSC-Coach Eichner ließ unterdessen einige Nachwuchsakteure zum Einsatz kommen, da Marcel Franke, Malik Batmaz und Marco Thiede erkrankt fehlten. Philip Heise und Marius Gersbeck haben Knieprobleme, während Fabian Schleusener und Stephan Ambrosius geschont wurden. Dies galt auch für Lucas Cueto, der zwar im Kader stand, aber nicht eingewechselt wurde.

Karlsruher SC: Weiß (46. Eisele), Ballas (46. Wanitzek), Rapp (46. Zivzivadze), Gondorf (46. Irorere), Choi (46. Kobald), Kaufmann (46. Nebel), Brosinski, Sihlaroglu (46. Marino), Mirkovic, Geller (46. Rossmann), Seidel (46. Öztürk).