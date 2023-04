Der KSC hat gute Karten: Stindl verlässt Gladbach

Lars Stindl verlässt Borussia Mönchengladbach am Saisonende. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler kehrt in seine badische Heimat zurück.

Der erste Dominostein für ein mögliches Comeback von Lars Stindl beim Karlsruher SC ist gefallen: Der 34-Jährige wird Borussia Mönchengladbach nach dieser Saison verlassen. Das erklärte der Kapitän des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch via Instagram.

Noch ins Wanken gekommen

„Ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, wieder zurück in meine Heimat zu gehen“, ließ sich Stindl von den Gladbachern zitieren. Die sei „immer der ursprüngliche Plan“ gewesen, so Stindl weiter.

„Dieser unglaubliche Verein mit all seinen Personen, Mitarbeitern, meinen Mitspielern über all die Jahre und vor allem dieser unfassbare positive Zuspruch von allen Borussia-Fans, dazu die Tatsache wie wohl wir uns am Niederrhein fühlen, haben das alles ins Wanken gebracht. Dennoch glaube ich, dass bald der Zeitpunkt für etwas Neues in meinem Leben gekommen ist“, so Stindl.

Auf dem Weg zum KSC?

Beobachter rechnen damit, dass sich der elfmalige Nationalspieler zu einem Karriereende beim Karlsruher SC entschließen wird. Der Fußball-Zweitligisten steht seit geraumer Zeit mit dem Wiesentäler, der in Kirrlach in ein neues Haus gezogen ist, in Kontakt. Eine Einigung könnte sehr bald bevorstehen.