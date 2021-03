Die Mannschaft des Karlsruher SC in der Einzelkritik

Der KSC bleibt auswärts ungeschlagen - für einen Sieg hat es in Paderborn jedoch trotzdem nicht gereicht. Aber wie haben sich die einzelnen Spieler bei den Badenern geschlagen?

Die Siegesserie des KSC ist gerissen. Beim SC Paderborn hieß es am Ende 2:2 (0:1)-Unentschieden. Der badische Fußball-Zweitligist steht damit nach dem Auftakt des 26. Spieltags mit nun 42 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.

Auf der Pro-Kontra-Liste steht bei dieser Partie auch ein verschossener Elfmeter - plus zwei unglückliche Treffer der Gegner durch einen angeschossenen Bormuth. Gueye hingegen riss das Ruder in fast letzter Sekunde noch einmal in Richtung Ausgleich herum.

Wie wirkt sich all das auf die Bewertung der einzelnen Spieler aus? Hier ist der Überblick: