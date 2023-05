Last-Minute-Niederlage in Düsseldorf

Im Endspurt anfällig: So weit oben stünde der KSC ohne die späten Gegentore

In der Nachspielzeit hat der KSC in Düsseldorf einen möglichen Punktgewinn verspielt. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die Karlsruher in der Schlussphase wertvolle Zähler liegen lassen.