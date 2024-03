Der Karlsruher SC setzte sich am Donnerstagnachmittag in einem Testspiel beim Bundesligisten 1. FC Heidenheim mit 1:0 durch.

Durch ein Tor von Ali Eren Ersungur (20.) hat der Karlsruher SC am Donnerstagnachmittag sein Testspiel beim Bundesligisten 1. FC Heidenheim mit 1:0 (1:0) gewonnen.

Spielzeit auch für zu kurz Gekommene

KSC-Trainer Christian Eichner, der unter anderem auf seine vier Auswahlspieler verzichten musste, hatte den Test in der Heidenheimer Voith-Arena auch dazu genutzt, um den Spielern seines Kaders Einsatzzeit zu geben, die in der Zweiten Liga zuletzt zu kurz kamen.

Im Tor stand Max Weiß, im Abwehrzentrum spielte Christoph Kobald an der Seite von Marcel Beifus. In der Offensive durften sich die U19-Talente Ersungur und Louey Ben Farhat von Beginn an zeigen.

Ersungur hatte nach 20 Minuten mit einem Linksschuss aus 15 Metern den Siegtreffer für die Badener erzielt, deren Profis sich danach auf drei trainingsfreie Tage freuen durften. Nach der Länderspielpause geht es für sie am 31. März beim FC Schalke 04 weiter.

Karlsruher SC: KSC: Weiß – Jung, Beifus (60. Franke), Kobald, Heise – Ben Farhat, Gondorf (60. Kritzer), Jensen (75. Behr), Ersungur, Wanitzek - Schleusener.