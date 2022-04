Noten zum 28. Spieltag

KSC gegen Düsseldorf: Die Karlsruher Mannschaft in der Einzelkritik

Der Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf trennten sich am Sonntag im Wildpark 2:2. Wie haben sich die KSC-Profis geschlagen? So hat die BNN-Sportredaktion den Auftritt in Aue gesehen - und Noten vergeben.