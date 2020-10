Hofmann lebt

Christian Eichner findet es unnötig, den Zweitliga-Fußball zu über-akademisieren. Zweikampfquote? Ballbesitzanteile? Zahlen-Brimborium, das man sich „sonst wohin schmieren“ könne - solange es einer Mannschaft in den engen Wettbewerben dieser Spielklasse nicht gelingt, ein Spiel auf ihre Seite zu ziehen.

Es war am Wochenende Eichners Diktum zur Unterschiedsfrage, ob`s am Ende wieder zu nichts reicht oder eben, wie diesmal endlich, doch. Die Sicht des Karlsruher Trainers: ein erzieltes erstes Tor ist oft schon die halbe Miete. Danach gelte es, die Spielfortführung „gierig“, „wach“ und „griffig“, wie sich`s im Fußballlehrer-Sprech etablierte, zu gestalten. Erstmals in dieser Saison kam im Duell mit dem SV Sandhausen beim KSC all das Vorteilhafte zusammen.