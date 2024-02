Der Karlsruher SC tritt am 21. März (13.30 Uhr) zu einem Freundschaftsspiel beim Bundesligisten 1. FC Heidenheim an. Der Wunsch, dieses Testspiel während der Länderspielpause zu bestreiten, war von den Schwaben gekommen. „Wir haben sehr gute Verbindungen nach Heidenheim und freuen uns auf diesen Test“, sagte Christian Eichner auf Nachfrage unserer Redaktion.

Karlsruhes vieljähriger Zweitliga-Rivale 1. FC Heidenheim bereitet neutralen Fußballfreunden auch nach seinem Aufstieg weiter Spaß. Frank Schmidts Underdogs halten sich nach diesem 21. Spieltag weiter in der oberen Tabellenhälfte des Oberhauses auf. Am Samstag kamen sie zu einem 2:1-Sieg bei Werder Bremen, während der KSC sein Zweitligaspiel bei Eintracht Braunschweig mit 0:2 verlor.

Schon am Sonntag testet der KSC gegen den OFC

Bereits am kommenden Sonntag (11 Uhr), nur wenige Stunden nach dem Samstagabendspiel (20.30 Uhr) in der Zweiten Liga gegen Fortuna Düsseldorf, sammeln in der Liga zu kurz gekommene Akteure und Talente der Karlsruher in einem Treffen mit Kickers Offenbach Spielpraxis.