Live-Ticker: Der KSC empfängt den HSV im Wildpark

Der Karlsruher SC empfängt am Sonntag, 12. März, 13.30 Uhr den Hamburger SV im Wildpark. Die BNN berichten von dem Spiel in Form eines Live-Tickers. Tickerstart ist 13 Uhr.

Am Sonntag

Ein Klassiker im Wildpark: Der KSC will an diesem Sonntag dem großen Hamburger SV ein Bein stellen und sich mit dem fünften Sieg in Serie weiter vom Tabellenkeller absetzen.

Der letzte Erfolg gegen die Hamburger liegt allerdings schon ziemlich lange zurück: Im August 2012 gelang dem damaligen Drittligisten aus Karlsruhe mit Daniel Gordon in der Startelf gegen den seinerzeit noch erstklassigen HSV in der ersten Runde des DFB-Pokals eine Überraschung (4:2).

In der vergangenen Saison erlebte der KSC in Hamburg dagegen einen ganz bitteren Pokal-Moment, als er im Viertelfinale nach einer 2:0-Führung noch im Elfmeterschießen scheiterte.

HSV in 2023 noch ungeschlagen

Auch diesmal hat der einstige Bundesliga-Dino nichts zu verschenken. Im engen Aufstiegs-Dreikampf mit Darmstadt 98 und dem 1. FC Heidenheim sollte sich der HSV keine Blöße geben. In diesem Jahr sind die Hamburger noch ungeschlagen, holten 14 Punkte aus sechs Spielen.

Mit einem Erfolg würde sich der KSC derweil auf Rang acht der Tabelle verbessern, sofern zeitgleich Holstein Kiel zu Hause gegen Jahn Regensburg nicht gewinnt.

Live-Ticker