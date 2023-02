Live-Ticker: Der Karlsruher SC empfängt Jahn Regensburg

Der Karlsruher SC tritt am Freitag, 24. Februar, 18.30 Uhr, im Wildparkstadion gegen Jahn Regensburg an. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Die BNN tickern ab 18 Uhr live.

Aller guten Dinge sind drei: Nach den Siegen gegen die Spvgg Greuther Fürth (2:1) und SV Sandhausen (3:0) möchte Fußball-Zweitligist Karlsruher SC auch am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen den SSV Jahn Regensburg drei Punkte einfahren – und sich weiter Luft von den Abstiegsrängen verschaffen. Während der KSC mit 25 Punkten auf Tabellenplatz elf liegt, schwebt der Jahn als Rangvorletzter (20) in ganz großer Abstiegsgefahr.

Das Hinspiel entschied die Eichner-Elf damals in Regensburg mit 6:0 für sich, beinahe jeder Schuss war ein Treffer. So einfach, erklärte KSC-Coach Christian Eichner auf der Spieltagspressekonferenz, werde es beim Rückspiel mitnichten: „Der Gegner wird eine gewisse Wut und auch den Versuch der Wiedergutmachung mitbringen.“

Dies sieht auch Paul Nebel so, der in Regensburg sein erstes Tor als Profi erzielte und wohl für den verletzten Kyoung-Rok Choi am Freitag von Beginn an spielen wird. „Wenn ich mit 0:6 gegen eine Mannschaft verliere, bin ich umso heißer darauf, es denen zu zeigen. Wir erwarten einen heißen Kampf“, sagte der Mittelfeldspieler des badischen Fußball-Zweitligisten.

Ob der Jahn den Wildparkprofis tatsächlich einen heißen Kampf liefern wird, kann beim BNN-Liveticker ab 18 Uhr verfolgt werden.