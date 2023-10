Das Wunder vom Wildpark

KIT-Sportpsychologe über die Valencia-Zeit: „Für den derzeitigen KSC wie ein Klotz am Bein“

Das 7:0 gegen Valencia vor 30 Jahren ist in Karlsruhe längst zum Mythos geworden. KIT-Sportpsychologe Darko Jekauc erklärt, wie dieser funktioniert, was er für die KSC-Fans bedeutet und wann er zur Last wird.