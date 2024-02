KSC empfängt Berliner Hertha an einem Sonntagnachmittag

Die DFL hat die Spieltage 27 bis 30 zeitgenau angesetzt. Der KSC empfängt die Hertha an einem Sonntag. Zudem gibt es ein weiteres Samstagabend-Spiel.

Das Wiedersehen mit ihren Berliner Freunden von Hertha BSC werden die Fans der Karlsruher SC an einem Sonntagnachmittag feiern. Wie aus den zeitgenauen Ansetzungen der Zweitliga-Spieltag 27 bis 30 durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) hervorgeht, empfängt der KSC den Bundesliga-Absteiger am 21. April.

Anpfiff der Partie des 30. Spieltags ist um 13.30 Uhr. Im Hinspiel Mitte November hatten sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden getrennt.

Ein weiterer Heimspiel-Kracher erwartet die Anhänger der Blau-Weißen am 6. April. An jenem Samstagabend schlägt im Zuge des 28. Spieltags der derzeitige Tabellenführer FC St. Pauli im Wildpark auf. Die Begegnung, die auch im Free-TV bei Sport 1 übertragen wird, beginnt um 20.30 Uhr.

Fest terminiert hat die DFL auch die Auswärtsspiele beim FC Schalke 04 (27. Spieltag) und beim SC Paderborn (29. Spieltag). In Gelsenkirchen tritt der KSC am Sonntag, 31. März, um 13.30 Uhr an.

Bei den Paderbornern ist die Mannschaft von Trainer Christian Eichner am 13. April, einem Samstag, gefordert. Los geht es in der Home Deluxe Arena um 13 Uhr.

Ihr nächstes Zweitliga-Spiel bestreiten die Karlsruher, die zurzeit auf Rang neun geführt werden, am kommenden Samstag. Ab 20.30 Uhr ist der Tabellenvierte Greuther Fürth zu Gast.